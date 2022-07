Globo faz dança das cadeiras e busca diversidade racial no Encontro e no É de Casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Globo vai inverter a ordem dos fatores de sua grade matinal a partir desta segunda-feira. A programação de entretenimento agora começa com o Encontro, às 9h30, para o Mais Você ir ao ar uma hora mais tarde, às 10h35. Com as mudanças, os telejornais locais começam 15 minutos mais cedo, às 11h45.

Enquanto Ana Maria Braga, 73, comemora 23 anos à frente do Mais Você em outubro, sem planos para se aposentar e com contrato renovado até 2024, Fátima Bernardes vai deixar o Encontro depois de uma década para apresentar o The Voice.

A emissora diz estar mexendo em time que está ganhando. No primeiro semestre deste ano, os programas registraram uma média de oito pontos de audiência no Painel Nacional de Televisão, o PNT, da Kantar Ibope Media. É um ponto a mais ante os últimos dois anos, com 5,7 milhões de espectadores no país e 1,7 milhão só em São Paulo.

A estimativa é que 34% dos domicílios com a televisão ligada das 6h às 12h, de segunda-feira a sábado, mantenham o aparelho sintonizado na Globo, o melhor percentual registrado nos últimos cinco anos.

A mudança está calcada no desejo por inovação, disseram Amauri Soares, diretor da TV Globo, e Mariano Boni, diretor de variedades da emissora, em coletiva de imprensa.

Reajustes no relógio e institucionalismo à parte, o Encontro, agora comandado por Patrícia Poeta com Manoel Soares, vai ao ar após o Bom Dia Brasil, o que leva o programa a uma necessidade maior de se ligar ao noticiário, não raro angustiante, com temas delicados dos quais Fátima Bernardes já tratava desde 2012.

Ana Maria, que agora se apresentará a um público já sintonizado no entretenimento, terá mais oportunidade para se dedicar mais à diversão, que não só corre no seu DNA desde o início da carreira como também é uma das características pelas quais ela mais faz sucesso nas redes sociais, nas quais dia sim, dia não está entre os assuntos mais comentados e, por consequência, pode atrair ainda mais publicidade.

A apresentadora, por outro lado, diz que não vai se distanciar integralmente do noticiário e que, a princípio, não haverá mudanças no roteiro do programa. No início da crise política que atravessa o país, às vésperas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, era comum que Louro José, criado para atrair as crianças vindas da TV Globinho mas também para ser seu alter ego, entrasse no ar com um nariz de palhaço.

Era, segundo a apresentadora, uma maneira de satirizar a política sem tratar diretamente dela, assim como a sua bolsinha de botijão de gás e os seus colares feitos de tomates, cenoura e até de remédios usados para criticar a alta dos preços. Ela usa os acessórios tanto no governo de Dilma quanto no de Jair Bolsonaro, hoje.

As mudanças também representam o desejo da emissora de contemplar os espectadores que clamam por mais diversidade racial nas telas. Com Patrícia Poeta, branca, haverá Manoel Soares, negro.

É a mesma tônica do É de Casa, o matinal de sábado, que vai ao ar das 6h50 às 12h. Além de Maria Beltrão e Talitha Morete, que são brancas, o programa contará com Rita Batista, que começou a carreira nas afiliadas baianas de redes de televisão, e Thiago Oliveira, vindo do esporte.