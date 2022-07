Glenda Kozlowski é acusada de 'passar pano' para termos racistas de Piquet

Com a repercussão negativa, Glenda se pronunciou ao vivo e pediu desculpas. "Peço sinceras desculpas pelos meus erros, nesses 30 anos de carreira eu sempre me posicionei muito contra todo tipo de violência, preconceito e principalmente racismo. Alias eu sou anti-racista, já me retratei nas minhas redes sociais, agradeço a todos pelas mensagens recebidas, muito obrigada. E hoje, por aquelas palavras que eu usei, eu mereço uma nota 0 e mais uma vez eu peço perdão", disse.

Glenda Kozlowski comentou sobre a polêmica envolvendo Nelson Piquet durante o Show do Esporte deste domingo (3). A apresentadora foi acusada de 'passar pano' para o racismo do ex-piloto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.