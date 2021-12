Globo de Ouro 2022 tem empate entre 'Ataque dos Cães' e 'Belfast'; veja lista

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Os filmes "Belfast", de Kenneth Branagh, e "Ataque dos Cães", de Jane Campion, largaram na frente nas indicações ao Globo de Ouro, com sete menções cada um. O anúncio da edição de 2022 foi feito na manhã desta segunda, em Los Angeles.

"Belfast" conta a história de um menino que vive com sua família em meio às turbulências do final dos anos 1960 que sacudiram a capital da Irlanda do Norte. O longa-metragem concorre como melhor filme de drama, melhor direção, melhor roteiro, melhor canção original, melhor atriz coadjuvante, papel de Caitríona Balfe, e a duas estatuetas na categoria de ator coajduvante, em que disputam Jamie Dornan e Ciarádn Hinds.

Já "Ataque dos Cães", dirigido pela neozelandeza Jane Campion, narra a história de um grupo de caubóis na década de 1920 e suas questões com sexualidade. O longa concorre nas categorias filme de drama, roteiro, direção, ator, com Benedict Cumberbatch, atriz coadjuvante, com Kirsten Dunst, e ator coadjuvante, com Kodi Smit-McPhee.

O Globo de Ouro anunciou seus indicados em meio a uma enxurrada de polêmicas que o fez até perder o apoio da NBC, emissora que transmitia a entrega das estatuetas na televisão americana.

A credibilidade da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que entrega as estatuetas, nunca esteve tão frágil. Às vésperas de os indicados serem revelados, o jornal Los Angeles Times publicou, a partir de uma ampla investigação, que os votantes do prêmio podem estar decidindo seus votos a partir de presentes e viagens que ganham dos estúdios, com quem mantêm uma relação escusa de longa data.

O grupo de votantes, do qual fazem parte cerca de 500 jornalistas estrangeiros especializados na cobertura de cinema, também é acusado por fãs e Hollywood de ser pouco diverso.

Mesmo após ter escalado novos diretores para supervisionar mudanças internas na organização, tais polêmicas levam a premiação a correr o risco de ser boicotada pelos próprios indicados, que podem decidir não aceitar as indicações ou participar da cerimônia de entrega das estatuetas.

VEJA OS INDICADOS

CINEMA

Melhor filme (drama)

"Belfast", de Kenneth Branagh

"No Ritmo do Coração", de Sian Heder

"Duna", de Denis Villeneuve

"King Richard: Criando Campeãs", de Reinaldo Marcus Green

"Ataque dos Cães", de Jane Campion

Melhor filme (comédia ou musical)

"Cyrano", de Joe Wright

"Não Olhe para Cima", de Adam McKay

"Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson

"Tick, Tick Boom!", de Lin-Manuel Miranda

"Amor, Sublime Amor", de Steven Spielberg

Melhor animação

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"My Sunny Maad"

"Raya e o Último Dragão"

Melhor roteiro

"Licorice Pizza"

"Belfast"

"Ataque dos Cães"

"Não Olhe para Cima"

"Being the Ricardos"

Melhor diretor

Kenneth Branagh, por "Belfast"

Jane Campion, por "Ataque dos Cães"

Maggie Gyllenhaal, por "The Lost Daughter"

Steven Spielberg, por "Amor, Sublime Amor"

Denis Villeneuve, por "Duna"

Melhor trilha sonora

"A Crônica Francesa"

"Encanto"

"Ataque dos Cães"

"Madres Paralelas"

"Duna" ​

Melhor canção original

"Be Alive", de "King Richard: Criando Campeãs"

"Dos Oruguitas", de "Encanto"

"Down to Joy", de "Belfast"

"Here I Am (Singing My Way Home)", de "Respect: A História de Aretha Franklin"

"No Time to Die", de "Sem Tempo para Morrer"

Melhor ator (drama)

Mahershala Ali, por "Swan Song"

Javier Bardem, por "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, por "Ataque dos Cães"

Will Smith, por "King Richard: Criando Campeãs"

Denzel Washington, por "The Tragedy of Macbeth"

Melhor atriz (drama)

Jessica Chastain, por "Os Olhos de Tammy Faye"

Olivia Colman, por "The Lost Daughter"

Nicole Kidman, por "Being the Ricardos"

Lady Gaga, por "Casa Gucci"

Kristen Stewart, por "Spencer"

Melhor ator (musical ou comédia)

Leonardo DiCaprio, por "Não Olhe para Cima"

Peter Dinklage, por "Cyrano"

Andrew Garfield, por "Tick, Tick Boom!"

Cooper Hoffman, por "Licorice Pizza"

Anthony Ramos, por "In the Heights"

Melhor atriz (musical ou comédia)

Marion Cotillard, por "Annette"

Alana Haim, por "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence, por "Não Olhe para Cima"

Emma Stone, por "Cruella"

Rachel Zegler, por "Amor, Sublime Amor" ​

Melhor ator coadjuvante

Ben Affleck, por "The Tender Bar"

Jamie Dornan, por "Belfast"

Ciarán Hinds, por "Belfast"

Troy Kotsur, por "No Ritmo do Coração"

Kodi Smit-McPhee, por "Ataque dos Cães"

Melhor atriz coadjuvante

Caitríona Balfe, por "Belfast"

Ariana DeBose, por "Amor, Sublime Amor"

Kirsten Dunst, por "Ataque dos Cães"

Aunjanue Ellis, por "King Richard: Criando Campeãs"

Ruth Negga, por "Identidade"

Melhor filme em língua estrangeira

"Compartment No. 6", de Juho Kuosmanen (Finlândia)

"Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi (Japão)

"A Mão de Deus", de Paolo Sorrentino (Itália)

"Madres Paralelas", de Pedro Almodóvar (Espanha)

"A Hero", de Asghar Farhadi (Irã)

TELEVISÃO

Melhor série de drama

"Succession"

"Round 6"

"Pose"

"The Morning Show"

"Lupin"

Melhor série de comédia

"The Great"

"Only Murders In the Building"

"Ted Lasso"

"Hacks"

"Reservation Dogs"

Melhor minissérie ou filme para TV

"Dopesick"

"Impeachment: American Crime Story"

"Maid"

"Mare of Easttown"

"The Underground Railroad"

Melhor ator (drama)

Brian Cox, por "Succession"

Lee Jung-jae, por "Round 6"

Billy Porter, por "Pose"

Jeremy Strong, por "Succession"

Omar Sy, por "Lupin"

Melhor atriz (drama)

Uzo Aduba, por "In Treatment"

Jennifer Aniston, por "The Morning Show"

Christine Baranski, por "The Good Fight"

Elizabeth Moss, por "The Handmaid's Tale"

Mj Rodriguez, por "Pose"

Melhor ator (comédia)

Anthony Anderson, por "Black-ish"

Nicholas Hoult, por "The Great"

Steve Martin, por "Only Murders in the Building"

Martin Short, por "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, por "Ted Lasso"

Melhor atriz (comédia)

Hannah Einbender, por "Hacks"

Elle Fanning, por "The Great"

Issa Rae, por "Insecure"

Tracee Ellis Ross, por "Black-ish"

Jean Smart, por "Hacks"

Melhor ator (minissérie ou filme para a TV)

Paul Bettany, por "WandaVision"

Oscar Isaac, por "Cenas de um Casamento"

Michael Keaton, por "Dopesick"

Ewan McGregor, por "Halston"

Tahar Raheem, por "O Paraíso e a Serpente"

Melhor atriz (minissérie ou filme para a TV)

Jessica Chastain, por "Cenas de um Casamento"

Elizabeth Olsen, por "WandaVision"

Kate Winslet, por "Mare of Easttown"

Cynthia Erivo, por "Genius: Aretha"

Margaret Qualley, por "Maid"

Melhor ator coadjuvante

Billy Crudup, por "The Morning Show"

Kieran Culkin, por "Succession"

Mark Duplass, por "The Morning Show"

Brett Goldstein, por "Ted Lasso"

Oh Yeong-su, por "Round 6"

Melhor atriz coadjuvante

Jennifer Coolidge, por "The White Lotus"

Kaitlyn Dever, por "Dopesick"

Andie MacDowell, por "Maid"

Sarah Snook, por "Succession"

Hannah Waddingham, por "Ted Lasso"