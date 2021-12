Globo coloca antiga cotada para previsão do tempo após demissão de Anne Lottermann

Depois de Anne Lottermann sair da TV Globo de forma surpreendente para ser co-apresentadora de Faustão na Band, a emissora já escolheu a sua substituta para a previsão do tempo no Jornal Nacional.

De acordo com o Notícias da TV, Eliana Marques, que apresentava o quadro no Jornal Hoje, vai comandar o mapa do tempo no horário nobre. Ela era cotada para a vaga desde 2019, quando Maju Coutinho foi promovida a âncora, mas na época, perdeu o cargo para Lottermann.

A partir de segunda-feira, ela já passa a apresentar a previsão do tempo no período noturno, e será substituída por Tiago Scheuer no telejornal do meio-dia.a