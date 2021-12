Chefão da Globo e diretor de ‘Pantanal’ se estranham e geram crise na novela das nove

Papinha, que está há 42 anos na Globo e é filho do primeiro apresentador do Jornal Nacional, Hilton Gomes, não pediu demissão, embora tenha vontade de fazer trabalhos fora da Globo.

Há uma grande pressão para a novela, já que é a primeira aposta aprovada pela nova direção de Dramaturgia da emissora. Enquanto Papinha quer focar no primor técnico com linguagem clássica de novela, Waddington quer algo mais arrojado.

