Globo anuncia Luciano Huck aos domingos já em setembro e fim do programa Se Joga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - ​A Globo anunciou nesta quinta-feira (22) uma série de mudanças na programação de seus finais de semana, a partir de setembro. Entre as novidades está o fim do programa Se Joga, hoje apresentado por Fernanda Gentil, e Luciano Huck assumindo as tardes de domingo no programa Domingão.

O último final de semana de agosto será de despedidas. Tiago Leifert apresentará a grande final do Super Dança dos Famosos dando adeus também ao horário, e Fernanda Gentil encerra o Se Joga, hoje aos sábados. Segundo a emissora, ela se dedicará a uma nova atração prevista para outubro.

No primeiro final de semana de setembro, Luciano Huck assume as tardes de domingo no novo programa, que se chamará Domingão, “num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro”, afirma a Globo. Em janeiro, a atração estreará nova temporada, com novidades.

Com essas mudanças, as tardes de sábado também terão novidades. O Caldeirão do Huck vai virar apenas Caldeirão, a partir do dia 4 de setembro, e terá um apresentador ainda não anunciado. Segundo a emissora, o nome está sendo definido e comandará a atração até o fim do ano.

Além disso, os sábados à tarde terão uma faixa de humor e cinema já em setembro. Haverá uma faixa chamada Sessão Comédia, com O Melhor da Escolinha, seguida pela Sessão de Sábado, com filmes para toda a família.

As mudanças na programação da Globo tiveram início há um mês com a antecipação da saída do apresentador Fausto Silva, 71, de seu programa, Domingão do Faustão. Sua permanência estava prevista até o final deste ano, antes de ele se transferir para a Band.

Com isso, Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil, assumiu o horário e o programa teve o nome alterado temporariamente para Super Dança dos Famosos, quadro que já estava em uma edição especial por se tratar do último ano de Fausto Silva à frente da atração.

Faustão anunciou sua saída da Globo, após 32 anos, em janeiro. A decisão teria sido tomada após a emissora propor uma mudança no dia de seu programa, para as quintas à noite. Huck, por sua vez, foi confirmado como substituto oficial apenas em junho, durante entrevista do apresentador a Pedro Bial.

A definição de Huck como substituto de Faustão trouxe alívio aos bastidores da Globo em todos os setores —da alta direção ao baixo escalão, passando pelo departamento comercial, que cobrava da emissora a definição de uma atração para manter ou não suas ações aos domingos.

Admitindo que não será candidato à presidência da República em 2022, como se cogitou, Huck disse que quer criar um programa em que “o Brasil se enxergue nas tardes de domingo em 2022, ainda mais”, sem responder se ficará sediado no Rio ou em São Paulo.

"Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima. Mas isso não quer dizer que eu esteja fora do debate público", reforçou.

Huck, que está na Globo há 21 anos e comanda aos sábados o Caldeirão do Huck, há anos vinha sendo apontado como substituto natural do veterano.

Questionado por Bial se levará algo do Caldeirão para o domingo, Huck falou na ocasião que o novo programa ainda era uma página em branco, mas é preciso “respeitar o hábito do telespectador: é como reformar o avião sem o passageiro ver”. Antenado em ideias políticas, promete levar reflexões ao novo palco.

A Band comentou em maio a contratação de Faustão afirmando ser "um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso". O novo programa estaria previsto para 2022.

Há 18 anos no Domingão do Faustão, o diretor Cris Gomes também deixou a Globo e deverá ficar à frente de todo o processo de criação do novo programa de Faustão. A atração poderá se manter aos domingos ou ir ao ar de segunda a sexta, na faixa noturna.