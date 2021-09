Globo acaba com Malhação após 26 anos

A próxima temporada que seria inédita, escrita por Marcos e Eduardo Carvalho, que contaria a história de dois irmãos negros que cresceram em uma comunidade carente no Rio, foi engavetada, segundo Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Ainda segundo Kogut, a história criada pelos irmãos Carvalho, que se passa na considerada a pior escola do Brasil, poderá ser aproveitada mais adiante. A trama já estava na fase de testes de elenco.

