Gleici e Thelma defendem Natália do BBB 22 após choro: 'solidão da mulher negra'

Gleici e Thelma, campeãs do BBB, defenderam Natália do BBB 22 após ela ter uma crise de choro e tentar desistir do programa depois do beijo entre Lucas e Eslovênica.

A design estava se aproximando do estudante, inclusive a dupla chegou a ter um momento "íntimo" na piscina, mas durante a festa do líder Lucas investiu na miss.

"Muito triste isso que acontece com a Natália, mas o mais triste é que as pessoas vão resumir a mimimi. A solidão da mulher negra é uma realidade e assistir aciona gatilhos terríveis" escreveu Gleici no Twitter seguido de uma publicação onde dizia 'Natália não tá mal por causa do Lucas. Ela ta chorando porque chegou no ápice da rejeição'.

Já Thelma fez uma sequência de stories sobre o momento da sister. "A gente, como mulher, somos rejeitadas várias vezes, como mulher preta e fora dos padrões, mais ainda. Agora de uns tempos pra cá, que a gente tá tendo a nossa beleza valorizada. Meu cabelo é bonito, sim! Mas antes eu não me sentia assim. Na adolescência. Eu tô vendo muitas meninas falando na internet da solidão da mulher negra. Gente, isso acontece muito!", disse em um dos trechos.