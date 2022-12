GKay conta detalhes sobre ‘Farofa’: ‘Expulsei marca e caí em golpe’

GKay, então, cravou o motivo da expulsão: “Aí essa marca chegou e além dela tratar super mal a minha equipe, eles começar a colocar a marca deles em todos os lugares. E aí eu tive que tirar porque assim eu já tinha me comprometido com os cantores e tudo mais então enfim não dava pra colocar”.

Nesta sexta-feira (16), em entrevista ao “PocCast”, GKay contou para Rafa Uccman e Lucas Guedez sobre os problemas que teve com patrocinadores do evento. De acordo com a dona da Farofa, houve uma marca que precisou ser expulsa, pois estava exagerando na exibição.

Como em toda boa festa, as melhores histórias são contadas apenas depois que elas acabam e a “Farofa da GKay” não seria diferente. Passado todo o fervor do aniversário, Gessica Kayane começou a soltar os melhores momentos dos bastidores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.