Bissexual, atriz de O Rei do Gado fala sobre casamento aberto com ator da Globo

Mariana Lima, que atuou em O Rei do Gado e mais recentemente em "Um Lugar ao Sol", vive um casamento aberto com o ator Enrique Diaz, que está no ar como Timbó em "Mar do Sertão", novela das 6 da TV Globo.

Os dois estão juntos há 26 anos, desde que ela tinha 24. A vida amorosa do casal despertou interesse por conta desses detalhes diferentes, da não-monogamia. Além disso, atualmente os dois moram em casas separadas.

Segundo Mariana, o relacionamento já passou por várias fases e ela já chegou a se apaixonar por outras pessoas. Os dois decidiram que um relacionamento aberto seria melhor, preservando a relação um com o outro de forma mais saudável.



"Nunca a gente conseguiu ter uma relação aberta no sentido de 'olha, eu fui ali, transei, foi ótimo'. Com a gente nunca funcionou. É privado demais para o outro saber e interferir. E abre um machucado que não cura. A gente combinou de não saber. Porque, quando a gente soube, foi uma merda. Tem casal que prefere contar. Eu e o Kike não temos esse desenvolvimento.", disse.

"É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes a trabalho, já me apaixonei por outras pessoas. Sempre tive certeza de que nada substituía o que eu tinha com ele. Vivemos de tudo, e há dois anos [desde 2019] passamos a morar em duas casas. Uma tentativa de continuar junto. E ter mais espaço. Eu preciso ficar sozinha também um pouco, sem ele e sem as meninas", disse a atriz ao jornal O Globo em 2021, quando atuou em Um Lugar ao Sol como uma mulher que vivia um casamento ruim e se apaixonava pela obstetra que fez seu parto.

Em julho deste ano, Enrique falou sobre o assunto ao jornal Extra: "A gente está em movimento, experimentando e vendo o que é melhor. Isso, de morar separados, faz parte dessa fase dos últimos anos. Podemos vir a morar juntos de novo, assim como se separar algum dia. Essa escuta permanente é honesta, ajuda a assumir que estar nesse movimento quase arriscado é mais legal do que não ter isso. A gente fica numa dança, é fascinante".

Bissexual, Mariana também falou abertamente sobre as suas experiências com mulheres, que teve desde a adolescência. "É claro que transei com mulheres. Imagina se eu ia perder essa oportunidade maravilhosa na vida. Eu fui profundamente apaixonada por uma mulher, tive relações com mulheres quando era adolescente e na vida adulta. Nunca falei por ser algo muito privado, não queria que fosse distorcido ou rotulado", afirmou.