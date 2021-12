Gkay chora com sucesso de festa e anuncia documentário sobre evento

"Teve esse negócio do Prêmio Multishow. A Tatá é minha referência na vida. Meu sonho é ir no programa dela, estar perto dela. Eu acho ela f*** em todos os sentidos da palavra. E ela falando lá de mim de uma forma tão orgânica e espontânea", continuou, em meio a lágrimas.

No início da manhã, Gkay apareceu chorando na rede social ao compartilhar um vídeo de Tatá Werneck falando sobre a Farofa durante o Prêmio Multishow. "Primeiro, eu queria dar bom dia para vocês. Segundo, acho que estou parando para processar as coisas agora", disse a humorista, emocionada.

