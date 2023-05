Giovanna Ewbank revela convite para sexo a três com Deborah Secco e marido

Deborah já tinha comentado sobre uma cantada que deu em Ewbank, ao participar do podcast no ano passado. “Foi muito fundo de verdade! Eu iria muito ali, vamos pleitear esse encontro? Fãs, marquem a Giovanna”, divertiu-se a atriz.

A apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso, contou sobre a situação durante a participação de Dani Calabresa no Quem Pode, Pod.

