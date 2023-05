Tata Estaniecki descobre terceiro mamilo após gravidez: 'sai leite'

No relato, Tata achava que estava com um pelo encravado na axila até que foi ao médico e descobriu do que se tratava. "Muitas pessoas confundem com gordura na axila, mas pode ser uma mama acessória e, pelo o que ela me falou, é muito comum. Eu achei que era um pelinho encravado na axila, esse 'pelinho' só encravou nas duas gestações, na gestação da Bia também encravou, mas nem dei bola, não mexia e ele sumiu e agora voltou", disse.

