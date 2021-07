Gil do Vigor ganha quadro de economia no Mais Você; saiba detalhes

O doutorando em Economia, Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor no BBB 21, vai comandar um quadro semanal sobre economia no “Mais Você” (TV Globo).

Nesta quinta-feira (1º), Gil e a Globo oficializaram a novidade. O quadro se chama “Tá Lascado”, em referência ao bordão dito por Gilberto no reality show, “O Brasil tá lascado”.

A estreia acontece na quinta-feira, 8 de julho. "Eu acho que as pessoas querem ouvir e aprender. A maioria pensa que economia e finanças são algo impossível de entender, de ter na prática, mas não são. Como economista, eu vou dar algumas dicas básicas e de um jeitinho simples", contou Gil em comunicado à imprensa.

"Vai ser uma parceria muito leve com a Ana Maria, num quadro superlegal. Estou confiante de que ela vai me dar essa força. Eu amo demais essa mulher e estou muito feliz", disse Gil.

Ana Maria Braga comemorou a adição à equipe: "Um dos assuntos importantes no contexto do programa é 'dinheiro no bolso'. E como o Gil é economista, poderá falar desses temas do jeito dele, leve e divertido, mas levando informação importante para as famílias. Tenho certeza, e ele não vai deixar de soltar a 'cachorrada' quando for preciso diante de tanta gente 'lascada' nesse nosso país".

Gilberto assinou com a TV Globo assim que saiu do BBB 21. Ele vai conciliar a vida artística com um pós-doutorado na Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, e se prepara para se mudar para o país. Ele deve continuar entrando ao vivo semanalmente às quintas-feiras, mesmo quando estiver na Califórnia.