Geraldo Luís passa por cateterismo após sentir dor no peito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Geraldo Luís, 50, comunicou aos seguidores, na tarde deste sábado (20), que precisou passar por um procedimento de cateterismo nesta sexta-feira (19) após sentir dores no peito e mal-estar ao longo da semana.

Por meio do Instagram, o apresentador postou fotos em um hospital com a equipe médica que o atendeu e relatou que precisou realizar o procedimento depois de exames detectarem placas de gorduras nas artérias do meu coração.

"Agora está tudo bem! Ontem, passei por susto, pois tive uma dor pequena no peito seguida de um mal-estar que já sentia durante a semana toda. Fui para o hospital, onde fui prontamente atendido. Passei por vários exames e um cateterismo cardíaco, que diagnosticou placas obstrutivas de gorduras nas artérias do meu coração (coronárias)", escreveu.

Geraldo contou que precisará passar por "algumas mudanças necessárias de hábitos de vida" para evitar outros problemas de saúde no futuro.

"Minha diabetes há algumas semanas apresentou descontrole, e todos sabem do cuidado que tenho. Minha pressão durante a semana também ficou alta. De acordo com a equipe médica, foi definido que o tratamento agora com médicos e algumas mudanças necessárias de hábitos de vida", afirmou o apresentador.

Por fim, ele tranquilizou aos fãs dizendo já estar em casa e agradeceu Deus por estar com vida. "Já estou em casa e bem. Vida que segue e mais uma vez Deus me salvando. Obrigado a meu filho que sempre segue como meu chão nessas horas tão importantes", finalizou.