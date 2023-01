Geisy Arruda surge aos prantos ao ser furtada em voo

Em seguida ela retornou as redes sociais e praguejou o autor do furto. “Se for um funcionário da Gol, espero que você tenha urticária, coceiras (…) que cada vez que passe ele, tenha dias péssimos”, disparou.

“Acabei de desembarcar. Deixei o meu perfume no bolso de baixo da minha poltrona e vim correndo na loja. Simplesmente roubaram o perfume que comprei na Duty Free dentro da aeronave. Aí vocês vão falar: 'Por que você esqueceu, não pegou?' Porque o voo atrasou uma hora e meia, eu queria descer logo. Simplesmente perdi meu perfume. Espero que quem encontrou seja muito feliz com ele”, lamentou ela chorando.

Ela explicou que estava sentada no último assento da aeronave e ao desembarcar acabou esquecendo um pacote com um perfume.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.