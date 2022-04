Galvão recebe maestro João Carlos Martins para jantar especial

No fim de março, Galvão Bueno anunciou que deixará a narração na TV Globo depois da Copa do Mundo do Qatar, que será realizada neste ano. O narrador se despediu do Maracanã, na partida entre Brasil e Chile, pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno teve um jantar especial na noite da última quinta-feira (14). O narrador do grupo Globo recebeu o maestro João Carlos Martins, e ganhou uma palhinha particular.

