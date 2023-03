Galvão diz que Globo vetou Arnaldo Cezar Coelho de transmissão: ‘fiquei chateado'

Galvão Bueno irá estrear seu canal no Youtube com a transmissão do amistoso Brasil e Marrocos neste sábado (25). No entanto, o narrador confessou que ficou chateado com a Globo de ter vetado a participação de Arnaldo Cezar Coelho.

"Globo não gostou muito, mas o que eu posso fazer? E ainda tenho contrato com a Globo. Só fiquei chateado com a proibição de Arnaldo participar comigo. Arnaldo não tem mais contrato com a Globo desde 2018, mas ele tem uma televisão que é afiliada. No contrato lá atrás, não pode participar de nada sem aprovação e depois as coisas mudaram, mas o contrato dele tem 32 anos. Não sei o que houve. Ficaram chateados”, revelou em entrevista ao Flow Podcast.

"A primeira pessoa que falei quando surgiu isso foi Arnaldo. As aspas dele foram as seguintes: 'claro que pode, Galvão'. Então, ele ficou feliz da vida, eu também... Eu lamento porque não era para ele trabalhar comigo. Era um momento de juntar uma dupla que trabalhou 30 anos juntos. Nós somos amigos mesmo. O combinado era fazer o jogo no sábado, pular no avião e botar ele para colher na vinícola. Deixa para lá, toca em frente”, concluiu.