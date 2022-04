Galvão Bueno fecha parceria com empresa de Felipe Neto para crescer na internet

Galvão Bueno já anunciou sua saída da Globo após 49 anos de carreira, mas não pensa em parar por aí. O narrador acaba de fechar uma parceria com a Play9, empresa de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme.

A ideia é que Galvão cresça nas redes sociais com foco no Youtube e na Twitch, que tem transmissão de esporte ao vivo. Mas Galvão já deixou claro que não quer ser chamado de "influenciador". “Não gosto do termo influenciador. Que me tornar um Publisher”, disse ao jornal "PropMark".

Felipe Neto anunciou a novidade no Twitter usando um bordão do narrador ao compartilhar uma entrevista de Galvão sobre a nova parceira. “Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Galvão agora é Play9! É o início de uma história que ficará marcada no entretenimento.

A partir do ano que vem, o Galvão será digital. E pra quem achava q seria o fim de suas narrações: nem pensar… Seja bem-vindo, ídolo!”, escreveu o influencer e empresário.