Ex-bbbs Laís e Gustavo trocam beijos na Sapucaí após reencontro picante em hotel

O casal estava só no ‘love’ trocando beijos e carinhos durante o Carnaval que reuniu vários ex-bbbs e famosos. Pedro Scooby, que saiu do BBB22, horas antes da folia também marcou presença na avenida do samba.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.