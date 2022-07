Galvão Bueno é internado aos 72 anos em SP

O narrador, que encerra o seu contrato com a emissora no fim deste ano, irá ainda ganhar uma homenagem com uma espécie de "Arquivo Confidencial" no Globoplay.

Galvão Bueno foi internado na tarde desta quinta-feira (28) no hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas por um bom motivo: para passar por um check-up geral e ver como está a sua saúde para cobrir a sua 12ª Copa do Mundo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.