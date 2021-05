Gal Costa homenageia Rita Lee e joga seguro em segunda live pandêmica

Nessa seção do show, Gal cantou "Pérola Negra", de Luiz Melodia, e "Divino Maravilhoso" --do verso "é preciso estar atento e forte"--, entre outras. Em entrevista recente ao jornal Folha de S.Paulo, a cantora criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Tá muito difícil com Bolsonaro. Fora Bolsonaro", disse. "Na pandemia, ficou evidente a miséria e a pobreza. Todo governo tem obrigação de cuidar dos mais pobres, do bem-estar e da saúde do povo."

A banda, formada novamente por Pedro Sá (violão) e Fábio Sá (baixo), desta vez teve Vitor Cabral na bateria. Em vez da abordagem quase acústica da live anterior, agora ela flertou com momentos roqueiros, alternados com outros mais suaves.

Desta vez, o show foi comandado por Marcus Preto, que também faz a direção artística da carreira da cantora. O palco da live, no Teatro Bradesco, em São Paulo, fez a live parecer a filmagem de um show comum --"apenas" com a falta de público.

A nova apresentação veio, de certa forma, para compensar as trapalhadas da anterior. Em setembro do ano passado, ela comemorou seus 75 anos cantando em transmissão direto da Casa de Francisca, em São Paulo, mas o show não saiu como o esperado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gal Costa retornou à tela do YouTube nesta sexta (28) para sua segunda live pandêmica. Ela homenageou Rita Lee, que recentemente foi diagnosticada com um câncer, falou sobre o período "tenebroso" da ditadura e cantou, segura, clássicos de seu repertório.

