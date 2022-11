Gaby Amarantos critica Primavera por falta de artistas do Norte

Gaby Amarantos é uma das técnicas da próxima edição do "The Voice Brasil". A atração será comandada por Fátima Bernardes.

"Sinto falta de artistas do norte do Brasil nestes festivais. É uma provocação carinhosa, para a gente pensar. É um evento no Brasil, precisa refletir nosso cenário", opinou em conversa com a reportagem.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presente na área vip do Primavera Sound, a cantora Gaby Amarantos fez uma crítica ao festival realizado no Distrito Anhembi, localizado na zona norte de São Paulo, neste final de semana.

