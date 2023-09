Gaby Amarantos conta que perdeu 14kg com alimentação biogênica

Gaby Amarantos compartilhou com os seguidores que perdeu 14kg em poucos dias com um método pouco conhecido: a alimentação biogênica. Ela também relatou novos hábitos e a realização de enemas, que é a ‘introdução de uma sonda através do ânus até atingir a parte terminal do intestino grosso para instilação de certa quantidade de solução’.

Com fotos de biquíni na beira da piscina, a cantora fez o relato. “Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14k num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer “a xuca” me faria tão bem, sim eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza”, iniciou.

“Quero seguir forte e saudável pra poder TREMER e levar a música pop do Norte pelo mundo minhas filhas, mamãe tá acesa e aberta pras coisas lindas que o universo ainda quer me proporcionar!”, finalizou.

Mas o que é alimentação biogênica?

Segundo contou a nutricionista Paola Reis ao site Gshow, a chamada "biogenia" vai além da dieta, sendo também um estilo de vida que se baseia em comidas "vivas" e que preza pela alimentação por necessidade, e não por prazer ou simples vontade