Anderson, vocalista do Molejo, é internado no Rio

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi internado um hospital do Rio de Janeiro em decorrência de uma pneumonia, segundo informou a assessoria do artista nas redes sociais.

“A assessoria do grupo Mojeto vem, através deste, informar que o vocalista @cantorandersonleonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia, contamos com as orações de todos amigos e fãs, e esperamos muito em breve ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante. Reiteramos que a agenda de shows será mantida com os demais 5 artistas do Molejão”, informou o comunicado.

Em outubro do ano passado, Anderson foi diagnosticado com câncer inguinal, na região da virilha. Em janeiro, o cantor chegou a anunciar que estava curado, mas precisou retomar o tratamento em maio.