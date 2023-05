Gabriel Santana e Bruna Griphao são vistos aos beijos em festa com ex-BBBs

Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, Gabriel Santana faz carinho em Bruna, dá beijinhos no rosto e aparece beijando a loira em cima do palco - não dá pra ver se foi na boca.

As interações do casal agitaram os fãs. Na festa compareceram ainda os ex-BBBs Fred Bruno, Sara e Gabriel Fop, affair da atriz no reality da Globo.

Bruna Griphao e Gabriel Santana foram vistos em clima de romance no festão de aniversário de Marvvila, ocorrido na noite desta segunda (15), no Rio de Janeiro.

