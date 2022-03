Gabriel Medina manda indireta após troca de unfollows com Yasmin Brunet

Nesta semana, o surfista e a modelo apagaram as fotos que tinham juntos e deixaram de se seguir no Instagram

Gabriel publicou uma reflexão nos Stories: "Em todas as ocasiões você ganha. Quem tem que ficar, fica. O que é verdadeiro, permanece. E o que não é, some".

Gabriel Medina ‘filosofou’ no Instagram e fãs logo apontaram uma indireta para a ex-mulher, Yasmin Brunet, de quem se separou no início do ano.

