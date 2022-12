Gabigol atiça seguidores com foto sem roupa e 'mão boba' em parte íntima

O resort escolhido pelo craque do Rubro-Negro tem diárias de R$10 mil e pacotes semanais que podem chegar a R$ 128 mil, de acordo com o jornal Extra.

Na imagem o atacante do Flamengo aparece sem camisa, exibindo as tatuagem, com 'mão boba' na parte íntima sem mostrar a parte debaixo.

De férias no Ceará, Gabigol empolgou os seguidores com uma foto sensual tirada de frente de um espelho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.