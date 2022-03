Foo Fighters no Lollapalooza 2022 tem show cancelado com morte de baterista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show da banda Foo Fighters no festival Lollapalooza, em São Paulo, no próximo domingo, foi cancelado após a morte do baterista do grupo, Taylor Hawkins, na noite desta sexta-feira.

Hawkins foi achado sem vida em um hotel de Bogotá, na Colômbia, onde a banda se apresentaria no festival Estereo Picnic. A causa da morte não foi divulgada. O Foo Fighters cancelou toda a turnê que faria na América do Sul.

No festival na capital paulista, a banda encerraria o evento se apresentando no palco Budweiser, após shows de Lagum, Rashid, Idles e Jane's Addiction.

A banda anunciou a morte do músico pelas redes sociais. "A família Foo Fighters está desolada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins. Seu toque musical e sua risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil", dizia a publicação.

No Twitter, o nome do baterista chegou ao ranking de assuntos mais comentados. A banda Nickelback, o cantor Ozzy Osbourne e o grupo The Offspring foram alguns dos artistas que comentaram a morte de Hawkins.

"Era realmente uma grande pessoa e um músico incrível", escreveu o cantor Ozzy Osbourne. "Vejo você do outro lado". No Instagram, a cantora Miley Cyrus disse que dedicará ao baterista seu show no Lollapalooza 2022 deste sábado (26).