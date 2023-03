Folha de pagamento na reforma tributária, joias da Arábia Saudita e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Folha de pagamento na reforma tributária, joias da Arábia Saudita, moradias em São Sebastião e outras notícias para começar esta segunda-feira (6).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Governo estuda incluir mudanças na folha de pagamento na reforma tributária. Objetivo é desonerar encargo sobre salários para facilitar contratações e ampliar formalização.

POLÍTICA

Recibo mostra que outro pacote de joias enviado por sauditas a Bolsonaro foi entregue à Presidência. Conjunto encaminhado em 2021 inclui relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário.

FABIANA SEVERI

Listar homens brancos para o STF é quase um insulto do campo democrático, diz professora. Fabiana Severi, professora de direito (USP) e autora de pesquisa sobre mulheres e Judiciário, defende indicação inédita de ministra negra.

COTIDIANO

Em dez anos, governo estadual entregou 2% da demanda por moradias em São Sebastião. Cidade tem déficit habitacional de 10 mil casas, mas recebeu apenas 166 unidades em uma década.

COTIDIANO

Para acabar com golpe da fruta, Mercadão de SP impõe faca de plástico e ameaça com despejo. Comerciantes negam prática e se dizem 'tratados como bandidos'.

DIAS MELHORES

Projeto leva pessoas com deficiência para fazer trilhas no Rio de Janeiro. Sem fins lucrativos, grupo conta com voluntários e cadeira acessível.

MUNDO

Netanyahu critica declaração anti-Palestina de ministro e mantém relação de 'morde e assopra' com EUA. Chefe das Finanças de Israel disse que vila palestina cenário de confrontos entre colonos e palestinos deveria ser extinta.

ESPORTE

Morre Romualdo Arppi Filho, árbitro brasileiro que apitou final da Copa de 1986, aos 84 anos. Ele esteve na decisão entre Alemanha e Argentina, quando deu cartão amarelo para Maradona.

ESPORTE

Briga generalizada entre torcidas de Flamengo e Vasco deixa ao menos oito feridos. Pelo menos dois homens estão em estado grave, segundo hospital municipal do Rio de Janeiro.

ESPORTE

Santos cai na fase de grupos do Paulista pelo terceiro ano seguido e aprofunda crise. Equipe foi derrotada pelo Ituano por 3 a 0 neste domingo (5) e completa sete anos sem o título.

CAMPEONATO PAULISTA

A rodada definiu os confrontos das quartas de final do Paulista: o Palmeiras empatou (0 a 0) com o Guarani e pega em casa o São Bernardo; o São Paulo virou contra o Botafogo-RP (3 a 1) e tem o mando de campo contra o Água Santa; o Ituano venceu por 3 a 0 o Santos e pega o Corinthians na Neo Química Arena; e, com a vitória por 3 a 0 sobre o São Bento, o Red Bull Bragantino encara o Botafogo-SP.

CULTURA

Eduardo Leite pede desculpa a Gilberto Gil por vereador gaúcho que criticou baianos. Governador do Rio Grande do Sul se encontrou com o músico para repudiar falas de Sandro Fantinel consideradas racistas.

SAÚDE

Dores no peito pós-Covid podem persistir de 6 meses a 1 ano, diz estudo. Especialistas reforçam que vacinação protege contra efeitos de longo prazo da Covid.

COTIDIANO

Serial killer Pedrinho Matador é morto em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Responsável por mais de cem assassinatos, ele passou 42 anos preso.

COTIDIANO

Tubarão ataca adolescente em praia de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Ataque ocorreu em área proibida para banho de mar; estado de saúde do jovem é grave, mas estável.

COMIDA

Colômbia caribenha mistura pescados, raízes e tradições como a pasta de gergelim. Cozinha tem tradições como arepas de ovo e 'ajonjolí', macerado de gergelim.

DIA DA MULHER

Na quarta (8). Manifestações ao redor do mundo marcam a data. No Brasil, ministérios têm agenda comemorativa, e Lula deve fazer pronunciamento (talvez menos machista que o último de Bolsonaro).