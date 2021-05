Flávia Viana testa positivo para covid e pode seguir amamentando o filho

A apresentadora afirmou ainda que mesmo infectada pelo vírus vai poder amamentar o filho: “Me deixa muito feliz o fato de poder continuar amamentando o Gabriel, sua pediatra Dra. Paula me orientou para dar muito 'mamá' porque assim eu passo imunoglobina para ele, deixando ele bem fortão. Deus no controle! Estamos em casa, isolados e tendo acompanhamento da equipe médica. Tenho muita fé que sairemos juntos dessa. Me sinto feliz pela Sabrina, minha mãe e o restante da minha família estarem negativos. Fiquem bem e se protejam! Obrigada por tanto amor", finalizou.

