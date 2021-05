Ex-BBB Gil estreia como garoto-propaganda em comercial de R$ 975 mil

O ex-BBB Gil Nogueira ‘quebrou a web’ ao surgir como garoto-propaganda do Santander, na noite deste domingo (23), em um comercial exibido no intervalo do Fantástico.

De acordo com o Notícias da TV, no preço de tabela da Globo, uma propaganda de 45 segundos (caso da que foi protagonizada por Gil) durante o break do programa jornalístico custa R$ 974,8 mil para ser colocada em rede nacional.

O economista ficou um quarto lugar no reality da Globo. Ele também é embaixador da marca de iogurtes Vigor.

