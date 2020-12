Flavia Pavanelli ganha Porsche de R$ 589 mil de presente de Natal

A influencer Flavia Pavanelli ganhou dos pais um carro de luxo de presente de Natal. Avaliado em R$ 589 mil, a atriz agora vai dirigir um Porsche.

"Agora ou dirijo ou dirijo", escreveu ela em uma das publicações que mostra o novo 'brinquedinho'. A atriz comemorou a data natalina acompanhada da família e compartilhou o registro com os seguidores nas redes sociais.

Novo affair?

Após o fim do noivado com o empresário Junior Mendoza, um herdeiro milionário de Brasília foi apontado como novo affair da influencer. De acordo com Leo Dias, o jovem se chama João Pedro Cruz, filho do dono do maior armazém frigorífico do Distrito Federal.