Flávia Pavanelli explica motivo de retirar preenchimento labial

Pavanelli explicou o motivo de ter retirado o preenchimento em entrevista à Vogue Brasil. “Eu me lembrei da Flavia novinha, com 16,17 anos! Estou feliz e hoje busco um visual mais natural, foi ótima minha decisão”, disse.

