Flávia Alessandra diz que Otaviano gosta de xixi durante o sexo

Flávia Alessandra contou que o marido, o apresentador Otaviano Costa, é adepto do golden shower - prática que o parceiro urina no outro durante o sexo. A revelação ocorreu na participação do casal ao programa ‘Sobre Nós Dois’, do GNT.

Durante o quadro ’Com ou Sem Vergonha’, Otaviano perguntou se Sabrina Sato conseguia fazer o “número 2” na frente dos parceiros. “Cocô não, mas xixi eu até faço, respondeu. Eis que Flávia Alessandra concordou com a apresentadora e até revelou que fazia xixi em Otaviano.

Marcelo Adnet e Otaviano começaram a gritar “Golden shower! Golden Shower! - dando a entender que o apresentadora era adepto da prática. “Você gosta!”, afirmou a atriz. “Eu gosto. É pra hidratar a pele”, brincou Otaviano.

Apresentador diz que foi brincadeira

Com a repercussão, Otaviano usou as redes sociais para negar que o casal é adepto do ‘golden shower’ e afirmou que tudo não passou de uma brincadeira.

"Gente vocês são três vezes mais doidos que a gente, sabiam? 'Sobre Nós Dois' é um programa de humor. Lá pelas tantas, sob este viés de humor, eu e a Flavinha, brincando para caramba, chegou um momento em que eu perguntei para a Sabrina (Sato): 'Você faz cocô na frente do seu boy?'. Ela falou: 'Não, no máximo um xixizinho, e você, Flávia?'. E ela respondeu: 'Ah eu faço até em cima do Ota'. Aí o palhaço aqui emendou: 'é golden shower'. É lógico que eu iria emendar a piada da minha mulher. A gente é conhecido por isso”, explicou.

"Mas não é verdade, seus malucos. Nada contra quem faça 'golden shower'. Cada um faz o que quiser da vida, mas não é a nossa. O mais louco é ver a quantidade de pessoas que acreditaram nessa brincadeira. Repito: dentro de um programa que tem entre seus apresentadores um comediante do porte de Marcelo Adnet".

"É claro que eu já falei da minha intimidade com a Flávia em vários momentos. Eu fiz o programa 'Amor e Sexo' durante cinco ou seis temporadas. A gente brincava muito e falava de maneira séria sobre a nossa intimidade, mas não sei se eu, se fosse adepto do 'golden shower', chegaria ao ponto de falar sobre algo da minha mais privativa intimidade, porque acho que tem umas casquinhas que eu não consigo quebrar. Respeito quem faz isso e fala abertamente, mas acho que eu tenho uma casca que vai até um ponto”.