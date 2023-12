Filipe Ret eleva temperatura em pegação com namorada manauara na praia

Os dois foram clicados em clima de pegação na Praia da Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio. Os pombinhos se mostraram muito felizes e ainda trocaram beijos calientes, com direito a 'descidinha' do rapper até a região do decote da influencer, que se deleitou com um sorriso enquanto recebia o carinho.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.