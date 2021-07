Filhos de Gioh Ewbank e Gagliasso encantam em aniversário com tema de circo

Giovanna Ewbank deixou os seguidores completamente encantados com fotos da festinha de aniversário de 1 ano do filho Zyan. Nas imagens supercoloridas, brilham os filhos da apresentadora com Bruno Gagliasso: Chissomo (Titi), Bless, e o caçula.

"Me desculpem mas hoje o meu insta vai ser só dos meus filhos, pq hoje estamos comemorando mais uma vez o aniversário de um ano do Baby Z e tem muita foto linda desse circo do amor", escreveu Gioh.

Atualmente, a família está morando em Portugal. Giovanna se mudou com as crianças no último mês para ficar mais perto de Bruno Gagliasso, que grava uma série para a Netflix na Espanha.

"Não abandono o Brasil por nada desse mundo. Amo Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, amo Membeca, onde tenho rancho. Claro que estou passando uma temporada na Espanha e Portugal, mas eu volto", disse Bruno ao falar sobre o assunto.