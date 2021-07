Barack Obama inclui 'Águas de Março', de Tom Jobim e Elis Regina, em playlist

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música "Águas de Março", clássico da bossa nova, foi uma das escolhidas por Barack Obama para sua playlist de canções para ouvir durante o verão no hemisfério norte. O ex-presidente americano compartilhou a lista neste sábado (10).

Composta por Tom Jobim, "Águas de Março" entrou na playlist de Obama na gravação em que o bossa-novista faz um dueto com a cantora Elis Regina. A faixa foi lançada originalmente em 1972, mas a versão do disco "Elis & Tom" saiu em 1974.

"Com tanta gente se reunindo com amigos e família, há muito a se celebrar neste verão. Aqui está uma playlist de músicas que venho ouvindo nos últimos tempos -uma mistura de coisas novas e velhas, nomes consagrados e artistas emergentes, e muita coisa no meio disso", ele escreveu no Twitter.

Além do verão do hemisfério norte, Obama se refere ao avanço da imunização nos Estados Unidos, que já conta com cerca de 150 milhões de pessoas, ou quase metade da população do país, vacinadas contra a Covid-19.

Além da canção brasileira de Tom e Elis, o ex-presidente americano também selecionou músicas de Stevie Wonder ("If You Really Love Me"), Bob Marley ("Exodus"), Rolling Stones ("Tumbling Dice"), Joni Mitchell ("Coyote"), Erykah Badu ("Didn't Cha Know"), Jay-Z ("Allure"), Bob Dylan ("I'll Be Your Baby Tonight"), Louis Armstrong ("A Kiss to Build a Dream On") e Ella Fitzgerald ("Lush Life"), entre outros.

A playlist de Obama também está recheada de músicas novas ou lançadas nos últimos anos. Entre elas estão "Desperado", de Rihanna, "Good Days", da cantora SZA, "Wans and Needs", de Drake com Lil Baby, "Neighbors", do rapper J Cole, "Straightenin", do trio de trap Migos, "Mohabbat", da artista paquistanesa Arooj Aftab e "Leave the Door Open", parceria entre Bruno Mars e Anderson Paak.

Como de costume do ex-presidente, Obama também divulgou uma lista de livros para ler durante o verão. Entre eles, estão "Klara e o Sol", de Kazuo Ishiguro, vencedor do Nobel, e "At Night All Blood is Black", de David Diop, vencedor do International Booker Prize 2021.