Filho diz que Raul Gil deve receber alta em breve

Por Portal Do Holanda

08/09/2025 10h36 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução SBT

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, que está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, após ser diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação, deve ter alta em breve. Segundo seu filho, Raul Gil Jr., ele está evoluindo bem e deve receber alta nos próximos dias.

No Instagram, Raul Jr. tranquilizou os fãs: “Meu pai está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos pelo carinho e pelas orações”, afirmou.

A cuidadora que acompanha o apresentador durante o dia também comentou que a liberação poderia ocorrer já nesta segunda-feira (8).

 

