Filho de Zé Vaqueiro completa 1 mês na UTI e Ingra atualiza estado de saúde

O filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, Arthur, completou um mês na UTI e a mãe atualizou o estado de saúde do pequeno, que nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Segundo Ingra, Arthur segue sendo forte e guerreiro. Ela também agradeceu aos fãs do casal pelas mensagens de carinho e orações. “Eu ainda estou no resguardo. Precisava descansar para poder ficar bem, poder passar esses 30 dias melhor, para poder cuidar de tudo. Mas eu quero agradecer a vocês por todas as orações”, disse por meio dos storie.

"Eu estou recebendo muito carinho e muito amor. Muita gente está torcendo pela saúde do nosso filho, nosso Arthur, está estável no hospital. A gente foi visitar ele hoje”, contou Ingra. Ela também atualizou o estado de saúde do bebê.

"Todos os dias vamos, mas hoje foi especial porque completa um mês de vida e ele segue sendo forte, muito guerreiro e isso para mim é uma alegria. Eu e meu esposo transformamos a tristeza e lágrimas, o sofrimento de não ter ele em casa, em alegria, porque a gente tenta nessa visita passar o máximo de amor e carinho", afirmou.