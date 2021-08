Filho de Vanusa fala sobre acusação de ter embolsado dinheiro das irmãs

O filho da cantora Vanusa, Rafael Vannucci, se pronunciou sobre as acusações de que teria ficado com R$ 130 mil referentes a um filme em homenagem à mãe, que morreu no ano passado, e repassado apenas R$ 6 mil para as duas irmãs [R$ 3 mil para cada] que passam por dificuldades financeiras.

Segundo Rafael, a informação divulgada pelo jornal Extra não procede. “Já ajudei minhas irmãs, mas não sei de onde saiu essa informação. Não sei de onde ele [o jornalista do Extra] tirou os R$ 130 mil reais, que a série é em homenagem à minha mãe”, disse ao programa de Sônia Abrão na RedeTV!.

O filho afirma que cuidou por mais de 10 anos das contas e do dinheiro da mãe, mas que nunca usou os valores em benefício próprio. “Nunca precisei do dinheiro da minha mãe. Eu trabalho, ganho meu próprio dinheiro de maneira lícita. Nesses 10 anos, entrou um pouco de direito autoral [na conta da mãe]. Todo o dinheiro dela foi usado para pagar as contas dela. Tenho nota fiscal de tudo justamente para caso alguém questione sobre isso eu possa provar“.

Ele alega, ainda, que depois da morte da mãe, aos 73 anos, em 2020, ele contratou um advogado para trabalhar no processo de divisão da herança, e o espólio já está pronto. Rafael afirma que os bens serão divididos em breve entre ele e as duas irmãs, Aretha e Amanda.

Rafael também lamentou o fato das pessoas estarem o atacando na internet com base na matéria divulgada pelo jornal Extra. “Tenho que escutar isso aqui [críticas], são pessoas agredindo a mim, a minha família“.

Ele também minimizou os elogios por ter cuidado da mãe. “Não batam palma pra mim por cuidar da minha mãe, eu só fiz minha obrigação. Não é mérito. Fiz isso porque sou filho, porque ela faria por mim“.

De acordo com o jornal Extra, as irmãs Aretha e Amanda passam por dificuldades financeiras e Rafael, que tinha a guarda legal da cantora, é responsável por todo o acervo deixado por ela, tendo negociado, inclusive, há dois anos, a produção de “Manhãs de Setembro”, série inspirada em um dos maiores sucessos de Vanusa.