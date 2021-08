Craque Neto debocha de desfile militar de Bolsonaro e detona governo

Pouco antes, Neto detonou a deputada por criticar o padre Julio Lancellotti, que ajuda moradores em situação de rua doando alimentos. “Aí vem a Janaina lá e diz que o nosso padre Julio não pode dar comida para as pessoas que são viciadas. Quem disse que o viciado é pior do que quem não é? Você sabe se o cara teve um problema familiar? Se o cara é engenheiro, bombeiro? Quem disse para você? Padre Julio Lancellotti, parabéns por você ser maravilhoso”, disse.

O apresentador não poupou críticas e zombou do desfile militar ocorrido ontem em Brasília. “Aí de um tanque de guerra sai uma fumaça pior que a do meu Fusca. Se tiver uma guerra nós morremos. Se tiver uma guerra, pelo amor de Deus. É melhor ir com o meu Fusca. Por sinal, o Fusca foi feito até para a guerra. Eu tenho dois, três para falar a verdade. Vou emprestar para eles andarem lá pelos Três Poderes, fica mais bonito”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.