Filho de Maurício de Sousa surpreende ao nadar em piscina no teto de casa

Seja como for, o Azeitona [seu cachorro] adora me observar. Em que será que ele está pensando, hein?", escreveu ele na legenda.

"Minha sala tem uma piscina no teto. Ou é a minha piscina que tem uma sala no fundo?

Mauro Sousa, filho do cartunista Maurício de Sousa e inspiração do personagem Nimbus, da “Turma da Mônica’, impressionou os seguidores com um clique inusitado em sua ‘humilde residência’.

