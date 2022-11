Filho de Marília Mendonça vai receber até 2092 rendimentos das músicas da cantora

O filho da cantora Marília Mendonça, Leó, vai receber os rendimentos - todos os lucros pelas músicas de sua mãe até 2092, conforme o que determina lei de Direitos Autorais no Brasil. Os direitos patrimoniais duram 70 anos, após esse período as obras se tornam de domínio público.

