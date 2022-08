Filho de Marcelo Rezende acusa Igreja Universal de querer herança do apresentador no leito de morte

O filho de Marcelo Rezende, Diego Esteves, acusou a Igreja Universal do Reino de Deus de ficar de olho na herança do apresentador quando ele estava no leito de morte. Rezende faleceu em 2017 de um câncer no pâncreas e no fígado.

O filho do Marcelo Rezende e que é colunista do A La Tarde (América) denunciou que bispos da IURD queriam ficar com os bens de seu pai quando ele estava morrendo

Hoje a apresentadora pediu desculpas

Vale lembrar que a Universal compra horário no canalpic.twitter.com/7JSigra53F — Televisão Argentina (@tvargentina_) August 25, 2022

Diego contou no programa A La Tarde, do canal argentino América TV, que dois bispos da igreja foram até o hospital e tentaram convencer Rezende de deixar uma quantia financeira para a igreja.

"Meu velho no Brasil, uma figura que trabalhava na Record, o segundo canal mais visto do país. Os donos, sabe quem são? A Igreja Universal do Reino de Deus. Meu velho estava morrendo e o internaram. Ele não queria ser internado, acreditava em terapias alternativas, estava em seu direito de morrer como quisesse”, disse.

O herdeiro do apresentador relatou o episódio no dia 18 de agosto. “O levaram para um hospital que é um dos melhores do mundo, o Hospital Moriah, construído pelo dono da Igreja Universal. Chego e a empregada dele (do pai), que trabalhou junto dele por toda a vida, me disse: 'Por favor, tire seu pai daqui”, relembrou.

"Acabaram de chegar dois bispos da igreja, autoridades máximas, e diziam para ele, que estava moribundo: 'Vai doar tudo ou não, Marcelo? Vai doar tudo para a igreja ou não? Diga que sim, Marcelo!'. Foi assim por 15 minutos. Obviamente, nunca disse que sim porque morreu no dia seguinte”, finalizou.