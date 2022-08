Ator de ‘Esqueceram de mim’ é acusado de estupro e nega o crime

O ator disse lembrar do encontro com a mulher, mas negou que a tenha estuprado. Devin disse ainda que na época não podia fazer sexo porque era “impotente”.

"Lembro de acordar e não conseguir me mexer. Não conseguia abrir os olhos, mas podia ouvir o que estava acontecendo e sentir o que estava acontecendo. Eu sabia que as outras duas pessoas tinham ido embora e eu ainda estava no sofá", disse Lisa à CNN.

Lisa Smith, a vítima que acusa Devin, disse que após ver as notícias da prisão do ator procurou a polícia para questionar por que sua denúncia, em 2017, não havia sido investigada.

