Filho de Datena não quer que pai se candidate, mas assume seu lugar na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joel Datena conta que ficou sabendo na manhã desta terça-feira (28) que assumiria o cargo do pai, José Luiz Datena, no comando do Brasil Urgente, na Band. Até o final da semana passada, especulações davam conta de que outro filho de Datena, Vicente, que é advogado, era cotado para a posição.

Oficialmente, Datena deixa o programa para tirar férias. Mas, caso ele não desista pela quinta vez, é sabido que está saindo da TV para ser candidato nas eleições de outubro. Hoje ele é pré-candidato a senador por São Paulo pelo PSC (Partido Social Cristão).

Segundo a lei eleitoral, jornalistas e comunicadores precisam se afastar de seus programas até 30 de junho. Como Datena vai tirar férias após essa data, pode prolongar por 30 dias o suspense sobre disputar a eleição.

"Eu vejo com ótimos olhos toda decisão da empresa e vou comandar o programa com o meu perfil e com as minhas características", afirma Joel, empolgado com a nova oportunidade.

Mas a animação para por aí. Quando questionado o que acha de seu pai partir para a política, ele é enfático. "Nem conversamos muito sobre isso pois ele sabe da minha opinião. Sou muito cético em relação a esse assunto. Não é pela família. É por ele mesmo. Ele é um dos melhores apresentadores do Brasil e não deveria mudar de atuação."

Embora haja resistência de parte da base conservadora a seu nome, Datena tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a candidatura.

A expectativa de bolsonaristas no estado é que Datena dispute o Senado na chapa ao governo de São Paulo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Joel acredita que o clima de polarização política entre Lula e Bolsonaro, na corrida à presidência da República, é prejudicial para o país. "Os dois lados têm coisas interessantes. Mas falta tentar entender o que a outra pessoa está falando." E prefere sair pela tangente sobre a quem direcionará seu voto. "Não consigo pensar nisso hoje."