Filha de Susana Naspolini revela pedido emocionante da mãe em última conversa

Júlia Naspolini, filha da jornalista Susana Naspolini, que faleceu em outubro vítima de câncer, revelou em entrevista à Veja o último pedido da mãe na última conversa que tiveram.

“Quando o médico me disse, quatro dias antes de ela nos deixar, em 25 de outubro, que o quadro era gravíssimo, não pensei duas vezes. Como ela nunca perdeu a fé, gravei um vídeo e postei nas redes pedido orações, que agradeço muito”, relembrou Júlia, de 16 anos.

“Naquele dia, já extremamente debilitada, ela falou comigo pela última vez. Queria que ficasse a seu lado, eu não larguei sua mão. Mas não deu. Ela se foi aos 49 anos”, lamentou.

A adolescente, que perdeu o pai aos 8 anos, disse que tem dificuldades para lidar com as perdas, mas tenta se inspirar na mãe, que lutou contra 5 cânceres.

“Há momentos em que estou bem, em outros, nem tanto. Minha mãe, meu grande exemplo, me fez ser forte. Desde pequena acompanhei sua luta contra o câncer. Com aquela mesma disposição e otimismo com os quais fazia as reportagens que ajudavam a resolver os problemas de comunidades no Rio, ela enfrentava dificuldades da vida. E não foram poucas”.

“Sempre fomos grudadas, adorávamos fazer tudo juntas, o que se intensificou ainda mais depois que meu pai (o jornalista esportivo Maurício Torres) teve uma arritmia cardíaca em um voo do Rio para São Paulo, precisou ser hospitalizado e não resistiu. Morreu em um mês, devido a uma infecção, aos 43 anos. Eu era nova na época e não pude me despedir dele no CTI, como fiz agora com minha mãe. Ninguém espera enfrentar essas perdas tão cedo, mas sou grata por ter tido um tempo tão intenso e feliz com eles. Quando meu pai partiu, minha mãe já brigava com o câncer. A doença surgiu aos 18 anos. Ela venceu um linfoma de Hodgkin. Quando eu tinha 4, descobriu um tumor na mama, seguido de um na tireoide. Em 2016, soubemos de outro câncer na região da mama e, em janeiro de 2020, veio a notícia da metástase na bacia. Ela me ensinou muito. Nunca deixou de lutar”, afirmou Julia.