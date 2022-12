Filha de Pelé publica nova foto com os irmãos em hospital e faz agradecimento

“Não passa um momento que nos esquecemos desse privilégio. Mesmo na tristeza temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele. Feliz Natal. Muita saúde, muito amor, muita alegria, muita gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês”, escreveu a filha do ex-jogador.

A filha de Pelé agradeceu os cuidados médicos que o pai vem recebendo. “Temos sempre muito a agradecer, mesmo passando natal no hospital temos consciência do privilégio que é estar num hospital como o Einstein. De ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos..”, disse.

Kely Nascimento publicou uma nova foto ao lado dos cinco irmão no Hospital Albert Einstein onde Pelé está internado. A família passou Natal no hospital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.