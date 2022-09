Filha de Juliano Cazarré, de 3 meses, passará por quarta cirurgia

"Desde o início, quando recebemos o diagnóstico de Anomalia de Ebstein, pedimos ao beato Álvaro del Portillo, sucessor de São Josemaria, que intercedesse pelo milagre da cura total no coração da Maria Guilhermina. Quis nosso Pai do céu que o dia escolhido para a cirurgia fosse justamente a data da Beatificação de Dom Álvaro, 27 de setembro”, acrescentou.

Maria Guilhermina sofre de anomalia de Ebstein , uma doença rara que causa má formação no coração. "Hoje nossa pequena Maria Guilhermina vai passar pela cirurgia que nós tanto esperávamos, a cirurgia do cone, pelas mãos do dr José Pedro e do dr Rodrigo Freire", iniciou Letícia Cazarré, mulher do ator.

